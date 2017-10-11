Константин Эрнст выполнил свое обещание: состав артистов «Голубого огонька» на «Первом» будет обновлен в соответствии с пожеланиями зрителей. Но Алла Пугачева и Филипп Киркоров, против которых особенно протестовала молодежь, никуда не денутся.
«Первый канал» объявил о старте голосования. Проводится оно в «Одноклассниках», где из всех сетей аудитория наиболее близка по возрасту к зрителям телеканала. В соответствии с обещанием Констанина Эрнста пользователям предстоит отобрать 50 артистов из 60 предложенных кандидатур.
Лидером рейтинга пока является Сергей Шнуров, за ним следуют Григорий Лепс, Баста, Akekseev, IOWA, Наргиз. Алла Пугачева и Филипп Киркоров — в середине списка, но за них сейчас голосует достаточно человек, чтобы артисты сохранили свои шансы на попадание в программу «Голубой огонек».
Более 170 тысяч человек подписали петицию к Константину Эрнсту, автор которой выразил возмущение подбором исполнителей для концерта, который показывали на «Первом канале» 31 декабря. Зрители требовали изменить формат новогоднего шоу, обвиняя программу в пошлости и участии надоевших артистов. Особенно протестующие негодовали по поводу Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. В ответ гендиректор «Первого» заявил, что «Голубой огонек» рассчитан на аудиторию 45+, а не на молодежь, требующую перемен. Тем не менее он согласился на предложение провести опрос зрителей для составления шоу-программы следующего года.