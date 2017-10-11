Директор «Студии 41» может возглавить областной телеканал

20:24 11 октября 2017 0

«Должности в регионе, которая была бы интересна Злоказову (слева), сегодня просто нет», — говорят в обладминистрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловскую медиасферу ждут очередные тектонические потрясения. Как заверили «URA.RU» источники в администрации губернатора, гендиректор «Студии 41» Владимир Злоказов ведет переговоры c администрацией свердловского губернатора о своем трудоустройстве на областной телеканал.

«У „Студии“ заканчивается партнерство с [сетевым партнером] „Домашним“ (31 декабря 2018), а без него все будет сильно плохо в плане контента, — предлагает причину активности Злоказова региональный чиновник. — Сам Владимир Аркадьевич давно потерял интерес к „Студии“ и больше сосредоточился на ЕТВ, но оно „Студии“ с контентом не сильно поможет. А поскольку на пенсию он совсем не собирается — ведет переговоры о новом месте».

Собеседник агентства утверждает, что из двух региональных каналов — «Четверки» и ОТВ — Злоказова больше привлекает последний. Более того, в кулуарах уже даже знают про обсуждаемую многоходовку, которая должна позволить освободить пост руководителя ОТВ.

«Весь город уже знает о том, что на УГМК намечаются определенные перестановки в части подходов к их медиаприсутствию. Антона [Стуликова, гендиректора ОТВ] могут пригласить поднимать пресс-службу, которую в последнее время не очень видно. Если предложение будет исходить от Андрея Анатольевича [Козицына, гендиректора УГМК], с которым предварительно договорится Тунгусов — Антон не откажет», — объяснил компетентный источник, хорошо погруженный в реалии ФПГ. Глава пресс-службы УГМК Виктор Белимов, впрочем, такое развитие событий опроверг: «Насколько мне известно, этот вариант, в компании не обсуждается и не рассматривается».

Стуликов также признался, что о возможных перестановках и многоходовках ничего не слышал. «Поздравляю Володю с прошедшим днем рождения (9 октября ему исполнилось 58 лет)! Это большой профессионал и мой коллега по правлению Национальной ассоциации телерадиовещателей. Уверен, что, если он чего-то захочет — у него все получится. Что касается кадровых решений, то в нашем случае их принимает акционер — у ОТВ это, напомню, Свердловская область. Так что, как скажет губернатор или уполномоченное им лицо — так оно и будет», — прокомментировал руководитель ОТВ.

Гендиректор «Четвертого канала» Элеонора Расулова также уточнила, что «никаких переговоров ни о чем подобном с ней никто не вел».

Сам Владимир Злоказов признался, что перспективу следующего года для своего канала и для себя лично так или иначе обдумывает. «Рассматривать предложения я могу, хотя они пока не поступали. Сам себя лоббировать точно не буду. Вообще этот год у нас заканчивается хорошо — если говорить о показателях „Студии 41“ по рейтингам и по доходам. Мы только что запустили новый проект еженедельный — „Жилые кварталы“, обновили „Вкус жизни“, в „Новостях“ серия спецпроектов намечается. Так что в будущее мы смотрим со сдержанным, но уверенным оптимизмом. А как жизнь сложится дальше — не загадываем, будем разбирать в середине следующего года. Но планов покидать эту сферу у меня нет, да и „Студию 41“ вместе с ЕТВ я не брошу», — поделился медиаменеджер.

В департаменте информполитики (ДИП) Свердловской области от переговоров со Злоказовым также открестились. «Сомневаюсь в адекватности подобных предположений. Владимир Злоказов руководит двумя каналами, которые по влиянию на Екатеринбург сопоставимы, а местами превосходят даже федеральных игроков. Должности у нас в регионе, которая была бы ему интересна, сегодня просто нет», — пояснил директор ДИПа Александр Иванов.

Впрочем, подобным же образом все стороны переговорного процесса категорически отрицали постепенное схлопывание издания «Уральский рабочий». Сначала легендарная газета сократилась до черно-белой брошюры формата А4, а сегодня для спасения от полного закрытия передана в собственность Свердловской области.