{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
13:30  12 октября 2017 0

В Югре — юбилей у одного из ключевых игроков энергетического рынка. Его проекты измеряются миллиардами рублей

Обновленный гастропаб Dublin. Екатеринбург, лампочка, лампа, свет, электричество, накаливание
ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» крупнейшая в Югре распределительная сетевая компанияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупнейшая в Югре распределительная сетевая компания ОАО «ЮТЭК — Региональные сети» отпраздновала свое десятилетие. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе компании.

За свою десятилетнею карьеру компания построила и провела реконструкцию сотни электросетевых объектов и заняла стратегически важное положение в развитии региона.

«Утвержденная приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры инвестиционная программа ОАО „ЮТЭК-Региональные сети“ 2013—2017 год включает в себя строительство 293 новых электросетевых объектов и реконструкцию 538 объектов в 13 муниципальных образованиях региона. К ним относятся Белоярский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский, Ханты — Мансийский районы и города: Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Урай, Ханты-Мансийск. Общий объем инвестиций около — 5,5 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Стоит отметить что компания была создана в 2007 году в рамках проводимой реформы РФ в направлении электроэнергетики. Учредителями компании стали «Югорская территориальная энергетическая компания», и «Югорская генерирующая компания». На сегодняшний день «ЮТЭК-РС» отвечает за оказание услуг по транспорту и распределению электроэнергии потребителям, технологическое присоединение к электрическим сетям, реализацию инвестиционной программы.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров