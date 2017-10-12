Крупнейшая в Югре распределительная сетевая компания ОАО «ЮТЭК — Региональные сети» отпраздновала свое десятилетие. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе компании.
За свою десятилетнею карьеру компания построила и провела реконструкцию сотни электросетевых объектов и заняла стратегически важное положение в развитии региона.
«Утвержденная приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры инвестиционная программа ОАО „ЮТЭК-Региональные сети“ 2013—2017 год включает в себя строительство 293 новых электросетевых объектов и реконструкцию 538 объектов в 13 муниципальных образованиях региона. К ним относятся Белоярский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский, Ханты — Мансийский районы и города: Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Урай, Ханты-Мансийск. Общий объем инвестиций около — 5,5 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе компании.
Стоит отметить что компания была создана в 2007 году в рамках проводимой реформы РФ в направлении электроэнергетики. Учредителями компании стали «Югорская территориальная энергетическая компания», и «Югорская генерирующая компания». На сегодняшний день «ЮТЭК-РС» отвечает за оказание услуг по транспорту и распределению электроэнергии потребителям, технологическое присоединение к электрическим сетям, реализацию инвестиционной программы.