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12 октября 2017
22:14  12 октября 2017 0

Израиль решил выйти из ЮНЕСКО вслед за США

Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
По мнению премьер-министра страны, ЮНЕСКО «превратилась в театр абсурда»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Израиль выйдет из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 12 октября отдал указание министерству иностранных дел подготовить все документы для того, чтобы страна покинула состав ЮНЕСКО.

«Нетаньяху отдал указание МИД подготовить выход из организации вместе с США», — говорится в распространенном заявлении, передает ТАСС. Нетаньяху «приветствует решение Трампа выйти из состава ЮНЕСКО». Он назвал такой поступок «смелым и этическим», добавив, что «ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда, вместо сохранения истории она искажает ее».

США решили выйти из состава ЮНЕСКО 12 октября, напоминает Nation news. Решение властей вступит в силу уже 31 декабря 2018 года. При этом страна собирается сохранить статус наблюдателя при международной организации.

Как писало «URA.RU» ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал новость о выходе США из ЮНЕСКО печальной.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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