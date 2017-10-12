Израиль решил выйти из ЮНЕСКО вслед за США

Израиль выйдет из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 12 октября отдал указание министерству иностранных дел подготовить все документы для того, чтобы страна покинула состав ЮНЕСКО.
«Нетаньяху отдал указание МИД подготовить выход из организации вместе с США», — говорится в распространенном заявлении, передает ТАСС. Нетаньяху «приветствует решение Трампа выйти из состава ЮНЕСКО». Он назвал такой поступок «смелым и этическим», добавив, что «ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда, вместо сохранения истории она искажает ее».
США решили выйти из состава ЮНЕСКО 12 октября, напоминает Nation news. Решение властей вступит в силу уже 31 декабря 2018 года. При этом страна собирается сохранить статус наблюдателя при международной организации.
Как писало «URA.RU» ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал новость о выходе США из ЮНЕСКО печальной.