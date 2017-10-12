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12 октября 2017
21:23  12 октября 2017 0

Песков назвал печальной новостью решение США выйти из ЮНЕСКО

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента России прокомментировал решение ВашингтонаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о том, что США выйдут из состава ЮНЕСКО.

Он назвал эту новость печальной, передает Nation news. Вашингтон объяснил решение тем, что власти пошли на такой шаг из-за задолженности по членским взносам и «антиизраильских» предубеждений этой организации.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже уведомил о ситуации главу Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Ирину Бокову, отмечает телеканал 360.

Решение о выходе США из ЮНЕСКО вступит в силу 31 декабря 2018 года, однако Штаты останутся в статусе наблюдателя при организации.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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