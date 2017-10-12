Песков назвал печальной новостью решение США выйти из ЮНЕСКО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о том, что США выйдут из состава ЮНЕСКО.
Он назвал эту новость печальной, передает Nation news. Вашингтон объяснил решение тем, что власти пошли на такой шаг из-за задолженности по членским взносам и «антиизраильских» предубеждений этой организации.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже уведомил о ситуации главу Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Ирину Бокову, отмечает телеканал 360.
Решение о выходе США из ЮНЕСКО вступит в силу 31 декабря 2018 года, однако Штаты останутся в статусе наблюдателя при организации.