Представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что США считают законным снятие флагов с дипломатических объектов России в Сан-Франциско. Ее заявление вызвало шквал негодования среди россиян.
Хезер Науэрт заявила, что российские флаги предполагается сохранить и впоследствии передать другой стороне, сообщает информагентство Nation News. При этом представитель Госдепа выразила уверенность в том, что что многие государства не стали бы так заботиться о флаге чужой страны.
Заявление Науэрт разозлило россиян. В Сети они открыто выражают свое недовольство: «Они там тупые и убогие. Факт», «Надо нашим уважаемым американским партнерам устроить на Новинском шмон и повесить флаг КНДР», «Огласите закон, по которому сняли флаги с российских дипобъектов».
Многие пригрозили американцам негативными последствиями: «Они получат по рукам! Это точно!», «А давайте тогда снимем флаги США с консульств в России?! Тоже вполне себе законно и зеркально». А некоторые и вовсе предпочли не стесняться в выражениях: «Охреневшие СКОТЫ!!!!!».
Российские флаги исчезли с генконсульства в Сан-Францско 11 октября. В России подвергли действия властей США резкой критике и назвали это «враждебной акцией».