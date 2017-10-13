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13 октября 2017
12 октября 2017
08:31  13 октября 2017 0

«Они тупые и убогие!» Пользователи соцсетей негодуют из-за снятия флагов с дипмиссий России в США‍

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, флаги россия и сша, противостояние россия сша
Россиян разозлило очередное противостояние с СШАФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что США считают законным снятие флагов с дипломатических объектов России в Сан-Франциско. Ее заявление вызвало шквал негодования среди россиян.

Хезер Науэрт заявила, что российские флаги предполагается сохранить и впоследствии передать другой стороне, сообщает информагентство Nation News. При этом представитель Госдепа выразила уверенность в том, что что многие государства не стали бы так заботиться о флаге чужой страны.

Заявление Науэрт разозлило россиян. В Сети они открыто выражают свое недовольство: «Они там тупые и убогие. Факт», «Надо нашим уважаемым американским партнерам устроить на Новинском шмон и повесить флаг КНДР», «Огласите закон, по которому сняли флаги с российских дипобъектов».

Многие пригрозили американцам негативными последствиями: «Они получат по рукам! Это точно!», «А давайте тогда снимем флаги США с консульств в России?! Тоже вполне себе законно и зеркально». А некоторые и вовсе предпочли не стесняться в выражениях: «Охреневшие СКОТЫ!!!!!».

Российские флаги исчезли с генконсульства в Сан-Францско 11 октября. В России подвергли действия властей США резкой критике и назвали это «враждебной акцией».

Феликс Сорокин
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