Маск перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии из-за закона об ЛГБТ*

Маск откроет штаб-квартиру SpaceX в Техасе
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Илон Маск сообщил о переносе штаб-квартиры SpaceX в Техас
Илон Маск сообщил о переносе штаб-квартиры SpaceX в Техас Фото:

Штаб-квартиру аэрокосмической компании SpaceX перенесут в Техас, где планируется создание нового города под названием «Старбейз», сообщил ее основатель Илон Маск. Такое решение связано с принятием в Калифорнии закона, поощряющего школы защищать ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено).

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе „Старбейз“, Техас», — поделился Маск. Это заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Так он прокомментировал петицию, направленную компанией ранее местному судье с просьбой придать космодрому «Старбейз» статус города. В петиции также упоминается, что на территории будущего города «Старбейз» уже проживают несколько сотен сотрудников SpaceX.

В июле американский миллиардер Илон Маск объявил о своем решении перенести главный офис SpaceX из Калифорнии. Причиной стало подписание губернатором Гэвином Ньюсомом законодательства, которое стимулирует школы поддерживать ЛГБТ. Маск утверждал, что этот закон для него — «последняя капля».

Ранее издание Bloomberg сообщало, что бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 400 миллиардов долларов. Это произошло благодаря значительному увеличению стоимости компании SpaceX, сейчас состояние предпринимателя оценивается примерно в 439 миллиардов долларов, пишет «Национальная служба новостей».

*ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено

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Штаб-квартиру аэрокосмической компании SpaceX перенесут в Техас, где планируется создание нового города под названием «Старбейз», сообщил ее основатель Илон Маск. Такое решение связано с принятием в Калифорнии закона, поощряющего школы защищать ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). «Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе „Старбейз“, Техас», — поделился Маск. Это заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Х. Так он прокомментировал петицию, направленную компанией ранее местному судье с просьбой придать космодрому «Старбейз» статус города. В петиции также упоминается, что на территории будущего города «Старбейз» уже проживают несколько сотен сотрудников SpaceX. В июле американский миллиардер Илон Маск объявил о своем решении перенести главный офис SpaceX из Калифорнии. Причиной стало подписание губернатором Гэвином Ньюсомом законодательства, которое стимулирует школы поддерживать ЛГБТ. Маск утверждал, что этот закон для него — «последняя капля». Ранее издание Bloomberg сообщало, что бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 400 миллиардов долларов. Это произошло благодаря значительному увеличению стоимости компании SpaceX, сейчас состояние предпринимателя оценивается примерно в 439 миллиардов долларов, пишет «Национальная служба новостей». *ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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