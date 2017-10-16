В Югре стартовали продажи билетов на скандально известный фильм «Матильда». Кинокартина появилась в расписании кинотеатров федеральных киносетей «Каро фильм» и «Синема парк» (Сургут).
«Матильду» в Сургуте начнут показывать с 26 октября. Несколько билетов на первые сеансы уже куплены. В расписании других кинотеатров кинокартины Алексея Учителя пока нет.
Как ранее сообщало «URA.RU», в сентябре всем кинозалам в ХМАО были разосланы письма от администрации округа, где сообщалось, что в «Белом доме» рекомендуют учитывать настрой населения при принятии решения о прокате фильма. В кинозалах восприняли это как прямой запрет на показ «Матильды».
Обращения к прокатчикам появились после того, как к протесту против фильма подключились православные активисты. Студию режиссера кинокартины Алексея Учителя закидали «коктейлями Молотова», неизвестные также подожгли два автомобиля, разбросав рядом листовки с надписью: «За „Матильду“ гореть». В Екатеринбурге житель Ирбита Денис Мурашов въехал на автомобиле «УАЗ» во входную группу ККТ «Космос».
Действия правительства ХМАО были раскритикованы министерством культуры РФ. Директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов назвал подобные рекомендации «неправомерным решением», отметив, что, скорее всего, «они [рекомендации] были в виде приказа».
Борцы с «Матильдой», общественная организация «Русское собрание», поставили губернатора Югры Наталью Комарову в пример всему российскому губернаторскому пулу, а также направили в адрес главы ХМАО письменную благодарность.