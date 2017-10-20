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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
00:03  20 октября 2017 0

Суд пересмотрел арест создателя скандального портала «Чиновник.ру»

Шмонин Эдуард, шмонин эдуард
Эдуард Шмонин был арестован 5 апреля 2017 годаФото: Личная страница Эдуарда Шмонина в Facebook

Арест скандально известного бизнесмена Эдуарда Шмонина был продлен еще на один месяц по решению суда. Об этом 19 октября, в четверг, «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах Югры.

По словам собеседника, суд встал на сторону обвинения и поддержал ходатайство об продлении меры пресечения, несмотря на несогласие стороны защиты.

Как ранее сообщало агентство, по одной из версий, уголовное дело Шмонина может быть пересмотрено 4-м следственным управлением СКР в Екатеринбурге, и взято на личный контроль главой СКР Александром Бастрыкином.

Напомним, Эдуард Шмонин является создателем информационных порталов «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра». Бизнесмену были предъявлены обвинения по статьям 242 УК РФ (распространение порнографии) и 128.1 УК РФ (клевета). Также он подозревается в вымогательстве в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы сроком до 15 лет.

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По версии следствия, Шмонин под видом журналистской деятельности занимался шантажом и вымогательством требуя деньги с героев своих статей, а в случае отказа размещал в открытом доступе информацию, порочащую честь и достоинство человека. Стоимость так называемых блоков на негатив начиналась от полутора и могла достигать 20 миллионов рублей. По мнению силовиков, зарегистрированные информационные порталы «ОТВ-Югра», и ООО «Время Ч», использовались Шмониным для отмывания денег.

Екатерина Максимова
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