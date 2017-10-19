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19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
08:46  19 октября 2017 0

Суд пересмотрит арест создателя скандального портала «Чиновник.ру». После визита Бастрыкина в Югру появились новые обстоятельства

Шмонин Эдуард, шмонин эдуард
По версии следствия, Эдуард Шмонин наладил незаконную схему обогащения под прикрытием журналистикиФото: Личная страница Эдуарда Шмонина в Facebook

В четверг, 19 октября, Ханты-Мансиийский районный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста создателя порталов «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра» Эдуарда Шмонина. Об этом сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах ХМАО-Югры.

Также, по инсайдерской информации, уголовное дело может быть пересмотрено — им, по версии источников, заинтересовались следователи 4-го следственного управления, дислоцированного в Екатеринбурге. Это произошло, по мнению источников «URA.RU», после визита главы СКР Александра Бастрыкина в Сургут в сентябре.

Эдуард Шмонин находится под арестом с апреля 2017 года. Бизнесмену были предъявлены обвинения по статьям 242 УК РФ (распространение порнографии) и 128.1 УК РФ (клевета). Также он подозревается в вымогательстве в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

«Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес известных в Югре деятелей — политиков и бизнесменов. События, происходившие в реальной жизни, получали на сайте собственную интерпретацию и выдавались за факты. По версии следствия, Эдуард Шмонин и партнеры под прикрытием журналистики требовали деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе информацию, порочащую честь и достоинство человека. Стоимость так называемых блоков на негатив начиналась от полутора и могла достигать 20 миллионов рублей. «ОТВ-Югра», равно как и ООО «Время Ч», как считают люди в погонах, выполняли в данной схеме роль структур для отмывания денег.

Эльдар Булатов
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