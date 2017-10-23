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23 октября 2017
22 октября 2017
08:01  23 октября 2017 0

«Анну Каренину» запретили в скандальном украинском театре

Постановка была на русском языкеФото: Wikipedia

На Украине в театре города Хмельницкого запретили к показу спектакль «Анна Каренина» на русском языке.

Об инциденте рассказала исполнительница главной роли в постановке Ольга Сумская, передает «Экономика сегодня». По ее словам, в театре запрещают показывать спектакль по роману российского писателя Льва Толстого на языке оригинала, однако это произведение входит в школьную программу в разделе «зарубежная литература».

Актриса отметила, что в этом театре из-за русского языка уже были сорваны гастроли спектакля Homo Soveticus по пьесе Виктора Шендеровича и русскоязычного киевского театра «Черный квадрат».

Отметим, закон «Об образовании», устанавливающий ограничения на использование российского языка, был подписан президентом Украины Петром Порошенко 25 сентября, напоминает «Утро.ру». Согласно документу, языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только украинский. Языки национальных меньшинств, в том числе русский, будут изучаться лишь до 5 класса, а с 2020 года образование на Украине станет целиком украиноязычным.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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