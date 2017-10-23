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20 октября 2017
11:45  23 октября 2017 0

В челябинском вузе отменили занятия из-за «наводнения» в центре города

Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, дождь, ливень, потоп
Коммунальщики не знают, сколько еще времени уйдет на устранение аварииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске затопило одну из центральных магистралей. Улицу Братьев Кашириных заливает из-за прорыва на водопроводе, от водоснабжения отключили несколько прилегающих микрорайонов.

Среди них оказался и главный корпус Челябинского государственного университета. По решению ректора занятия в вузе отменили после третьей пары, сообщает «Первый областной». Представители аварийных служб пока не могут сказать, сколько времени займет устранение аварии.

Как писало «URA.RU» ранее, 23 октября на территории Пермского государственного национально-исследовательского университета произошел потоп. Под водой оказалась половина территории ботанического сада, под угрозой уникальная коллекция растений.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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