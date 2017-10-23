Правительство ЯНАО за 9 месяцев раздало кочевникам 225 миллионов рублей

Каждому коренному ямальцу, сохраняющему обычаи предков, платят по три тысячи рублей
В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги поддержки коренных народов Севера в округе за 9 месяцев 2017 года. В общей сложности на эти цели потратили 225 миллионов рублей.
В регионе проживают 8800 коренных ямальцев, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, связанный с традиционной хозяйственной деятельностью. Каждому из них ежемесячно полагается пособие в три тысячи рублей, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
Кроме того из регионального бюджета ежемесячно выплачивают по 600 рублей представителям коренных народов, которые постоянно проживают на территории ЯНАО и работают в организациях с традиционной хозяйственной деятельностью. Этой льготой за 9 месяцев воспользовались 457 человек.