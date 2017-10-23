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12:38  23 октября 2017 0

Правительство ЯНАО за 9 месяцев раздало кочевникам 225 миллионов рублей

Визит генконсула США Отто Ханс Ван Маерсена в Аксарк. ЯНАО, ямал, спорт, янао, кмнс
Каждому коренному ямальцу, сохраняющему обычаи предков, платят по три тысячи рублейФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги поддержки коренных народов Севера в округе за 9 месяцев 2017 года. В общей сложности на эти цели потратили 225 миллионов рублей.

В регионе проживают 8800 коренных ямальцев, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, связанный с традиционной хозяйственной деятельностью. Каждому из них ежемесячно полагается пособие в три тысячи рублей, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Кроме того из регионального бюджета ежемесячно выплачивают по 600 рублей представителям коренных народов, которые постоянно проживают на территории ЯНАО и работают в организациях с традиционной хозяйственной деятельностью. Этой льготой за 9 месяцев воспользовались 457 человек.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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