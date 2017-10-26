В России стали делать меньше абортов

08:11 26 октября 2017 0

Министр озвучила важные цифры Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что за последние пять лет в России число абортов сократилось на четверть.

По данным министра, в прошлом году число случаев искусственного прерывания беременности уменьшилось на 58 тысяч, что составляет 8,5% от общего числа абортов. За пять лет этот показатель снизился на 250 тысяч или на 25%, пишет РБК.

Динамика, по словам Скворцовой, связана с профилактикой, проводимой федеральным ведомством. По ее данным, в России за несколько лет открылось 1,5 тысячи кабинетов по профилактике абортов в медицинских учреждениях.

Ранее «URA.RU» писало, что о необходимости снижения числа абортов в стране для улучшения демографической ситуации заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Иначе, по его словам, нехватку рабочих рук придется компенсировать приглашением в Россию мигрантов-гастарбайтеров.