{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Досье на сменщика Буркова, врио омского губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
25 октября 2017
08:11  26 октября 2017 0

В России стали делать меньше абортов

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Ямале, скворцова вероника
Министр озвучила важные цифрыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что за последние пять лет в России число абортов сократилось на четверть.

По данным министра, в прошлом году число случаев искусственного прерывания беременности уменьшилось на 58 тысяч, что составляет 8,5% от общего числа абортов. За пять лет этот показатель снизился на 250 тысяч или на 25%, пишет РБК.

Динамика, по словам Скворцовой, связана с профилактикой, проводимой федеральным ведомством. По ее данным, в России за несколько лет открылось 1,5 тысячи кабинетов по профилактике абортов в медицинских учреждениях.

Ранее «URA.RU» писало, что о необходимости снижения числа абортов в стране для улучшения демографической ситуации заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Иначе, по его словам, нехватку рабочих рук придется компенсировать приглашением в Россию мигрантов-гастарбайтеров.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров