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26 октября 2017
25 октября 2017
07:52  26 октября 2017 0

Патриарх Кирилл выступил за приглашение в Москву гастарбайтеров

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
Лидер РПЦ нашел рецепт улучшения демократической ситуации в странеФото: Александр Кадников © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению заявил о необходимости приглашения в Москву трудовых мигрантов. Это связано с острой нехваткой рабочей силы в российской столице.

«Не хватает рабочих рук, а страна должна развиваться. Нужно сделать, как говорят, технологический прорыв в будущее», — отметил в своей речи патриарх, слова которого приводит Life.ru.

Епископ Русской Православной церкви подчеркнул, что сегодня дороги и дома строятся усилиями мигрантов, а не жителей столицы. По мнению патриарха, чтобы в стране появилась своя рабочая сила — нужно сократить число абортов в 2-3 раза, тогда о гастарбайтерах можно будет забыть.

Лев Истомин
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