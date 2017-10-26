07:52 26 октября 2017 0

Лидер РПЦ нашел рецепт улучшения демократической ситуации в стране Фото: Александр Кадников © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению заявил о необходимости приглашения в Москву трудовых мигрантов. Это связано с острой нехваткой рабочей силы в российской столице.

«Не хватает рабочих рук, а страна должна развиваться. Нужно сделать, как говорят, технологический прорыв в будущее», — отметил в своей речи патриарх, слова которого приводит Life.ru.

Епископ Русской Православной церкви подчеркнул, что сегодня дороги и дома строятся усилиями мигрантов, а не жителей столицы. По мнению патриарха, чтобы в стране появилась своя рабочая сила — нужно сократить число абортов в 2-3 раза, тогда о гастарбайтерах можно будет забыть.