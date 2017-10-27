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27 октября 2017
15:37  27 октября 2017 0

В Госдуме приняли новый порядок взыскания алиментов

Госдума и Милонов. Москва, государственная дума
Депутаты обязали организации индексировать выплатыФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутаты Госдумы приняли закон, который обязывает организации и лиц, отчисляющих алименты, индексировать выплаты. В связи с этим изменения будут внесены в Семейный кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве».

В законе уточняется, что осуществлять индексации будут не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного пристава-исполнителя, сообщает «Газета.ru».

Ранее Госдума приняла закон, позволяющий приставам задерживать должников-алиментщиков без участия сотрудников МВД. Это касается тех, кто на два и более месяца просрочил выплаты на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Александр Пономарев
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