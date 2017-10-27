В Госдуме приняли новый порядок взыскания алиментов

Депутаты обязали организации индексировать выплаты
Депутаты Госдумы приняли закон, который обязывает организации и лиц, отчисляющих алименты, индексировать выплаты. В связи с этим изменения будут внесены в Семейный кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве».
В законе уточняется, что осуществлять индексации будут не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного пристава-исполнителя, сообщает «Газета.ru».
Ранее Госдума приняла закон, позволяющий приставам задерживать должников-алиментщиков без участия сотрудников МВД. Это касается тех, кто на два и более месяца просрочил выплаты на содержание детей или нетрудоспособных родителей.