22:03 30 октября 2017 0

Девушка нашла рецепт покорения интернета Фото: страничка Сары Андервуд в соцсети «Instagram»

Звезда журнала Playboy Сара Андервуд собрала на своей страничке в Instagram более восьми млн подписчиков благодаря публикации откровенных фотографий, которые она делает во время путешествий.

Впервые в журнале Сара появилась в 2005 году, после чего получила приз от самого Хью Хефнера, пополнив список самых красивых знаменитостей издания ruposters.ru.

Сейчас 32-летняя красавица ведет тревел-блог, где выкладывает сексуальные снимки на фоне природы и достопримечательностей.