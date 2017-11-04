00:25 04 ноября 2017 0

Ранее ФАС уже выписывал компании Apple миллионный штраф Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба РФ проверит ценообразование на новый iPhone X, поступивший в продажу в минувшую пятницу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что решение о начале проверке были принято после обращения одного из покупателей, пожаловавшегося на одинаковые цены на новые смартфоны в магазинах. Аналогичные жалобы на стоимость «яблочных» продуктов поступала от россиян в момент старта продаж предыдущего поколения смартфонов — iPhone 8. Тогда антимонопольщики уличили Apple в ценовом сговоре. В марте американская компания была оштрафовали на 1,75 миллиона рублей.

Официально iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Чтобы заполучить заветный гаджет в числе первых, фанаты Apple занимали места у магазинов за несколько дней. Ранее «Ura.ru» сообщало о небывалом ажиотаже вокруг новых смартфонов в Москве: за выгодное место в очереди наиболее отчаянные покупатели были готовы отдать 15 тысяч рублей.