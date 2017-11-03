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03 ноября 2017
22:01  03 ноября 2017 0

Пресс-секретарь Кадырова рассказал, какой на самом деле телефон у лидера Чечни

Клипарт, кадыров рамзан
Кадыров не говорил, что хочет купить iPhone X, уверяет его пресс-секретарьФото: depositphotos.com © URA.RU

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал журналистам, что Рамзан Кадыров никогда не говорил, что хочет купить iPhone X. Так чиновник прокомментировал слухи о том, что чеченский лидер уже пользуется современным гаджетом от Apple.

«Рамзан Ахматович пользуется тем же мобильником, что и подавляющее большинство жителей нашей страны. iPhone X у него нет. Он даже разговоров никаких, даже в быту не вел, что он желал бы получить этот телефон», — сказал Каримов в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее телеграм-канал «Караульный» написал, о появлении у Кадырова новинки от Apple. Кадыров после этого в своем канале ответил, что не гоняется за современными смартфонами, а «источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует».

Сергей Дианов
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