22:01 03 ноября 2017 0

Кадыров не говорил, что хочет купить iPhone X, уверяет его пресс-секретарь Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал журналистам, что Рамзан Кадыров никогда не говорил, что хочет купить iPhone X. Так чиновник прокомментировал слухи о том, что чеченский лидер уже пользуется современным гаджетом от Apple.

«Рамзан Ахматович пользуется тем же мобильником, что и подавляющее большинство жителей нашей страны. iPhone X у него нет. Он даже разговоров никаких, даже в быту не вел, что он желал бы получить этот телефон», — сказал Каримов в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее телеграм-канал «Караульный» написал, о появлении у Кадырова новинки от Apple. Кадыров после этого в своем канале ответил, что не гоняется за современными смартфонами, а «источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует».