Пилот заметил неисправность сразу после взлета, но было поздно
Пассажирский самолет Ан-2 в Амурской области упал из-за отказавшего двигателя. Один пилот погиб, другой отделался легкими травмами.
Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Благовещенскую транспортную прокуратуру. Отмечается, что самолет упал через несколько минут после взлета. Выжившему пилоту не понадобилась госпитализация, уточняет «Национальная служба новостей». В момент трагедии в самолете не было пассажиров. Воздушное судно перевозило продукты питания.
Инцидент произошел 7 ноября. Практически сразу после взлета пилот обнаружил неисправность, но не смог дотянуть до взлетно-посадочной полосы.