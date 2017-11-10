03:07 10 ноября 2017 0

В США уже успели обвинить Kaspersky Lab в шпионаже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Центральном разведовательном управлении (ЦРУ) США был создан специальный код, который позволял маскировать вредоносные и шпионские программы под продукцию других производителей софта. В результате источниками заражения выглядят программы, не имеющие к этому никакого отношения.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на WikiLeaks, поддельные сертификаты, в частности, создавались для антивирусных программ «Лаборатории Касперского». Созданный ЦРУ компонент носит название Hive.

Скорее всего, именно данное обстоятельство стало причиной обвинений «Лаборатории Касперского» в шпионаже, сообщает RT.

Ранее «URA.RU» писало, что в американских СМИ были опубликованы показания неких бывших должностных лиц, сообщавших, будто установленная в компьютеры американцев российская антивирусная программа разыскивает документы, содержащие слово «сверхсекретно» и другие атрибуты важной информации, после чего передает их российским спецслужбам. Российские эксперты уверены: нападки на компанию связаны с тем, что антивирус Касперского попросту создает спецслужбам помехи, защищая компьютеры от несанкционированного проникновения.