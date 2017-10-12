08:48 12 октября 2017 0

Антивирус помогал сканировать компьютеры по всему миру, считают американцы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия модифицировала софт «Лаборатории Касперского», чтобы использовать его для шпионажа, передает The Wall Street Journal, ссылаясь на бывших должностных лиц Соединённых Штатов.

Программы тайно сканировали компьютеры по всему миру, их целью было обнаружение секретных документов федеральных ведомств США, приводит содержание материала издания RT. Чиновники США, у которых есть сведения по расследованию в отношении Kaspersky Lab, уточняют, что российская антивирусная программа якобы разыскивает документы, содержащие слово «сверхсекретно» и другие атрибуты важной информации, добавляет телеканал 360.

Пока американским экспертам не удалось установить, как много компьютеров правительства пострадали от воздействия антивируса и пропала ли какая-нибудь информация из-за установленного ПО «Лаборатории Касперского».

В «Лаборатории Касперского» ранее уже отвергали обвинения в кибершпионаже.