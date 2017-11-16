Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение суда Амстердама, который попросил передать скифское золото из Крыма украинской стороне. По его словам, Россия может прекратить музейные отношения с Нидерландами, если это решение вступит в силу.
Минкультуры назвал сложившуюся ситуацию с золотом опасным прецедентом изъятия ценностей, подчеркнув, что международное музейное право полностью находится на стороне Крыма, передает Nation News. Депутат также отметил, что решение суда Нидерландов носит политический характер и его можно сравнить с годами фашистской агрессии и Итальянской кампанией Бонапарта, когда музейные ценности похищали и вывозили из страны.
Ранее Мединский заявил о том, что мечтает снять фильм об одном из эпизодов установления татаро-монгольского ига на Руси. По словам министра, в истории ига для него наиболее значимыми являются оборона Козельска и стояние на реке Угре.