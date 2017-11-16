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16 ноября 2017
14:54  16 ноября 2017 2

Мединский сравнил решение суда по скифскому золоту с фашистским похищением ценностей

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Мединский прокомментировал решение суда о золоте скифовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение суда Амстердама, который попросил передать скифское золото из Крыма украинской стороне. По его словам, Россия может прекратить музейные отношения с Нидерландами, если это решение вступит в силу.

Минкультуры назвал сложившуюся ситуацию с золотом опасным прецедентом изъятия ценностей, подчеркнув, что международное музейное право полностью находится на стороне Крыма, передает Nation News. Депутат также отметил, что решение суда Нидерландов носит политический характер и его можно сравнить с годами фашистской агрессии и Итальянской кампанией Бонапарта, когда музейные ценности похищали и вывозили из страны.

Ранее Мединский заявил о том, что мечтает снять фильм об одном из эпизодов установления татаро-монгольского ига на Руси. По словам министра, в истории ига для него наиболее значимыми являются оборона Козельска и стояние на реке Угре.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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