Грузовик столкнулся с автобусом в Марий Эл (архивное фото)
В республике Марий Эл грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Мерседес». В результате аварии девять человек погибли, 12 пострадали.
ДТП произошло на 64 км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск, сообщает телеграм-канал НТВ. По данным МЧС республики, микроавтобус столкнулся с лесовозом около 17:56 недалеко от населенного пункта Визимьяры.
В аварии погибли девять человек, еще 12 пострадали. Среди раненых — есть дети, уточняет телеграм-канал Mash.