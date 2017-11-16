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16 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:41  16 ноября 2017 0

В Марий Эл микроавтобус врезался в грузовик. Погибли девять человек

Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина, металлолом
Грузовик столкнулся с автобусом в Марий Эл (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В республике Марий Эл грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Мерседес». В результате аварии девять человек погибли, 12 пострадали.

ДТП произошло на 64 км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск, сообщает телеграм-канал НТВ. По данным МЧС республики, микроавтобус столкнулся с лесовозом около 17:56 недалеко от населенного пункта Визимьяры.

В аварии погибли девять человек, еще 12 пострадали. Среди раненых — есть дети, уточняет телеграм-канал Mash.

Валерия Романова
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