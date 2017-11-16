21:41 16 ноября 2017 0

Грузовик столкнулся с автобусом в Марий Эл (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В республике Марий Эл грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Мерседес». В результате аварии девять человек погибли, 12 пострадали.

ДТП произошло на 64 км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск, сообщает телеграм-канал НТВ. По данным МЧС республики, микроавтобус столкнулся с лесовозом около 17:56 недалеко от населенного пункта Визимьяры.

В аварии погибли девять человек, еще 12 пострадали. Среди раненых — есть дети, уточняет телеграм-канал Mash.