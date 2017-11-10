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10 ноября 2017
14:45  10 ноября 2017 4

Полковник Захарченко, у которого нашли миллиарды, заявил, что откладывал деньги с зарплаты

Клипарт., взятка, деньги
Сумма, которую нашли у Захарченко, сопоставима с бюджетом небольшого городаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Полковник Дмитрий Захарченко, у которого силовики нашли девять миллиардов рублей, на суде заявил, что накопил эти средства. По словам подозреваемого во взяточничестве, он откладывал деньги с зарплаты.

Telegram-канал Mash уточняет, что С 2001 по 2016 год Захарченко в общей сложности заработал 12 миллионов рублей, поэтому непонятно, откуда могли взяться остальные 8,9 миллиарда.

Как напоминает «Национальная служба новостей», Дмитрий Захарченко в МВД курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года по подозрению во взяточничестве полковник был задержан, пишет «Утро.ру». По данным СМИ, все состояние Захарченко — это 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более двух млн евро, 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что руководителей миллионера Дмитрия Захарченко сняли с должностей в МВД. Правда, он не стал называть фамилии уволенных.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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