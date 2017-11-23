15:06 23 ноября 2017 0

На улице солнечно и газоны еще зеленые — совсем не по-новогоднему Фото: группа ВК «Пермь Активная»

В Перми начали устанавливать главную новогоднюю елку города. Так как снег в городе так и не выпал, новогоднее украшение ставят посреди зеленого поля, что очень веселит пермяков.

Монтаж елки должны завершить к 1 декабря, а 15 декабря на ней должны зажечься огни. Высота искусственного дерева — 30 метров. «Снега нет, но вы держитесь», — шутит в соцсетях Дарья Шакирова. «А когда снег привезут?» — спрашивает пользователь Александр Бамбошка. «Вот смотрите. Вы пишите, что вам нужен снег. Ну давайте представим, что ну кааааак бы шлепнул снег — и сугробы, и -30, и все. Вы бы НЫЛИ! Начнете на ЖКХ и прочих гнать, мол, чё тропинки не делают, а че дороги не чистят. Донылись? Вот вам. Ни снег, ни дождь. И дорога есть, и „тропинки“ есть. Хорошо же на улице», — отвечает всем недовольным погодой Женя Вальтер.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Перми, из-за аномально теплой и бесснежной погоды подрядчик не может начать строить ледовый городок, но время у него еще есть. По традиции, городок должен открыться в последних числах декабря. В этом году он будет посвящен чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Кстати, судя по данным синоптиков, наслаждаться теплой погодой пермякам осталось недолго. Уже в субботу, 25 ноября, температура воздуха днем опустится до -6 градусов, а ночью — до -10.