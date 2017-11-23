{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Пермского края
15:06  23 ноября 2017 0

«Снега нет, но вы держитесь». Пермяков развеселила новогодняя елка посреди зеленой эспланады. ФОТО

На улице солнечно и газоны еще зеленые — совсем не по-новогоднемуФото: группа ВК «Пермь Активная»

В Перми начали устанавливать главную новогоднюю елку города. Так как снег в городе так и не выпал, новогоднее украшение ставят посреди зеленого поля, что очень веселит пермяков.

Монтаж елки должны завершить к 1 декабря, а 15 декабря на ней должны зажечься огни. Высота искусственного дерева — 30 метров. «Снега нет, но вы держитесь», — шутит в соцсетях Дарья Шакирова. «А когда снег привезут?» — спрашивает пользователь Александр Бамбошка. «Вот смотрите. Вы пишите, что вам нужен снег. Ну давайте представим, что ну кааааак бы шлепнул снег — и сугробы, и -30, и все. Вы бы НЫЛИ! Начнете на ЖКХ и прочих гнать, мол, чё тропинки не делают, а че дороги не чистят. Донылись? Вот вам. Ни снег, ни дождь. И дорога есть, и „тропинки“ есть. Хорошо же на улице», — отвечает всем недовольным погодой Женя Вальтер.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Перми, из-за аномально теплой и бесснежной погоды подрядчик не может начать строить ледовый городок, но время у него еще есть. По традиции, городок должен открыться в последних числах декабря. В этом году он будет посвящен чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Кстати, судя по данным синоптиков, наслаждаться теплой погодой пермякам осталось недолго. Уже в субботу, 25 ноября, температура воздуха днем опустится до -6 градусов, а ночью — до -10.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров