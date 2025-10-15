15 октября 2025

В Пермском крае 16 октября пройдет тренировка по беспилотной опасности

Тренировка проводится с целью координаций действий должностных лиц
Тренировка проводится с целью координаций действий должностных лиц

16 октября в Пермском крае пройдет командно-штабная тренировка по беспилотной опасности. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.

«В Пермском крае 16 октября пройдет командно-штабная тренировка по беспилотной опасности. Учения запланированы и проводятся с целью усовершенствования алгоритмов прохождения сигнала и действий должностных лиц», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что атака БПЛА на Березники Пермского края произошла ночью 3 октября. Пострадал двухквартирный дом и в здании сразу же начался пожар. Экстренные службы, прибывшие на место, потушили огонь. В городе был развернут оперштаб. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал предоставить материальную помощь владельцам квартир.

