15 октября 2025

В Перми ГУФСИН раздает служебных собак-пенсионеров

Служебные овчарки ищут новых хозяев
Служебные овчарки ищут новых хозяев Фото:

Кинологи пермского ГУФСИН ищут хозяев для служебных овчарок, которые вышли на пенсию. Питомцев, которые отлично знают все команды и воспитаны как охранники, отдадут бесплатно, но после проверки потенциальных владельцев.

«Сотрудники кинологической службы на безвозмездной основе отдадут в добрые и заботливые руки немецкую овчарку по кличке Арчи, немецкую овчарку по кличке Рой, и бельгийскую овчарку по кличке Леголас, вышедших на заслуженный отдых. Собаки использовались по направлению патрульно-розыскной службы, знают многие команды, владеют активно оборонительной реакцией поэтому станут отличным охранником для дома», — сообщается на странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве отмечают, что все собаки прошли специальную комиссию. У них есть все необходимы документы.

