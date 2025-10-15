15 октября 2025

На СВО пермский штурмовик уничтожил опорный пункт ВСУ противотанковой миной

Боец разработал план самостоятельно
Штурмовому подразделению под командованием бойца из Прикамья Александра (фамилия не указана в целях безопасности) удалось захватить опорный пункт противника при помощи противотанковой мины. О столкновении с украинскими боевиками на территории ДНР рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Группа преодолела открытый участок, подавляя огневые точки неприятеля. Александр первым достиг цели, но оказался отрезан от товарищей обстрелом из украинских орудий. Не растерявшись, военнослужащий совершил рывок к подвалу и забросил туда рюкзак с противотанковой миной „ТМ-62“ и гранатами, что определило исход боя», — пояснили собеседники агентства.

Мощный взрыв частично обрушил здание, уничтожив под завалами семь боевиков ВСУ. После этого штурмовики зачистили и захватили опорный пункт.

Ранее URA.RU рассказывало про штурмовика из Нытвы, который уничтожил украинский «опорник» выстрелом из гранатомета. Также наши корреспонденты сообщали о снайпере из Кизела, который помог ударным группам отбить у врага укрепрайон возле Нововасильевки.

