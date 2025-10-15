15 октября 2025

В Пермском крае выявлено 149 мигрантов — нарушителей

В Прикамье четыре иностранца выдворены за пределы РФ
Проверки проводились на стройках и объектах общепита
Проверки проводились на стройках и объектах общепита

В Прикамье в результате проверки иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 149 нарушителей. Об этом сообщает УФСБ России по Пермскому краю.

«В результате проверки иностранных граждан на объектах строительства и общепита за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 149 нарушителей. Четыре иностранца выдворены за пределы РФ», — сообщает ведомство.

Восемь жителей из числа уроженцев Центрально-Азиатского региона уклонялись от постановки на воинский учет. Они были доставлены в военные комиссариаты Перми.

Ранее URA.RU сообщало, что за первые шесть месяцев 2025 года с территории Прикамья были выдворены 80 иностранных граждан, находившихся на территории РФ без законных оснований. Данный показатель втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшую часть среди депортированных составили граждане Узбекистана — 25 человек, следом идут выходцы из Таджикистана — 22 человека. 

© Служба новостей «URA.RU»
