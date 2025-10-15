В Пермском крае выявлено 149 мигрантов — нарушителей

В Прикамье в результате проверки иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 149 нарушителей. Об этом сообщает УФСБ России по Пермскому краю.
«В результате проверки иностранных граждан на объектах строительства и общепита за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 149 нарушителей. Четыре иностранца выдворены за пределы РФ», — сообщает ведомство.
Восемь жителей из числа уроженцев Центрально-Азиатского региона уклонялись от постановки на воинский учет. Они были доставлены в военные комиссариаты Перми.
Ранее URA.RU сообщало, что за первые шесть месяцев 2025 года с территории Прикамья были выдворены 80 иностранных граждан, находившихся на территории РФ без законных оснований. Данный показатель втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшую часть среди депортированных составили граждане Узбекистана — 25 человек, следом идут выходцы из Таджикистана — 22 человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.