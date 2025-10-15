Пермский горнолыжный курорт получил престижную награду

В Москве 15 октября подвели итоги всероссийской премии Ski Business Awards 2025. Пермский горнолыжный комплекс «Губаха» одержал победу в номинации «Лучшее событие на ГЛК». Об этом рассказано в группе курорта в соцсети «ВКонтакте».
«Всесезонный курорт „Губаха“ стал победителем Премии Ski Business Awards 2025 в номинации „Лучшее событие на ГЛК“. Мы доказали, что можем создавать лучшие события», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в 2025 году на территории горнолыжного комплекса прошли соревнования по сноуборду, старт по скоростному спуску на горном велосипеде, трейловый забег, кулачные бои, музыкальный open-air фестиваль и мотогонки. В новом сезоне администрация курорта пообещала устраивать мероприятия каждые выходные. Уже запланированы празднование дня рождения комплекса, лыжный марафон, Масленица, гонки на лопатах, соревнования по фрирайду, а также тематические мероприятия для мужчин и женщин.
Премия Ski Business Awards проходит каждый год в рамках Форума туристических территорий. В ней участвуют лучшие представители горнолыжной индустрии. Впервые премия состоялась в 2018 году. С тех пор горнолыжный курорт «Губаха» трижды побеждал в разных номинациях.
