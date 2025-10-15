15 октября 2025

Пермский горнолыжный курорт получил престижную награду

Пермский горнолыжный курорт «Губаха» выиграл премию Ski Business Awards 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курорт не первый раз становится победителем премии
Курорт не первый раз становится победителем премии Фото:

В Москве 15 октября подвели итоги всероссийской премии Ski Business Awards 2025. Пермский горнолыжный комплекс «Губаха» одержал победу в номинации «Лучшее событие на ГЛК». Об этом рассказано в группе курорта в соцсети «ВКонтакте».

«Всесезонный курорт „Губаха“ стал победителем Премии Ski Business Awards 2025 в номинации „Лучшее событие на ГЛК“. Мы доказали, что можем создавать лучшие события», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в 2025 году на территории горнолыжного комплекса прошли соревнования по сноуборду, старт по скоростному спуску на горном велосипеде, трейловый забег, кулачные бои, музыкальный open-air фестиваль и мотогонки. В новом сезоне администрация курорта пообещала устраивать мероприятия каждые выходные. Уже запланированы празднование дня рождения комплекса, лыжный марафон, Масленица, гонки на лопатах, соревнования по фрирайду, а также тематические мероприятия для мужчин и женщин.

Премия Ski Business Awards проходит каждый год в рамках Форума туристических территорий. В ней участвуют лучшие представители горнолыжной индустрии. Впервые премия состоялась в 2018 году. С тех пор горнолыжный курорт «Губаха» трижды побеждал в разных номинациях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве 15 октября подвели итоги всероссийской премии Ski Business Awards 2025. Пермский горнолыжный комплекс «Губаха» одержал победу в номинации «Лучшее событие на ГЛК». Об этом рассказано в группе курорта в соцсети «ВКонтакте». «Всесезонный курорт „Губаха“ стал победителем Премии Ski Business Awards 2025 в номинации „Лучшее событие на ГЛК“. Мы доказали, что можем создавать лучшие события», — сказано в сообщении. Уточняется, что в 2025 году на территории горнолыжного комплекса прошли соревнования по сноуборду, старт по скоростному спуску на горном велосипеде, трейловый забег, кулачные бои, музыкальный open-air фестиваль и мотогонки. В новом сезоне администрация курорта пообещала устраивать мероприятия каждые выходные. Уже запланированы празднование дня рождения комплекса, лыжный марафон, Масленица, гонки на лопатах, соревнования по фрирайду, а также тематические мероприятия для мужчин и женщин. Премия Ski Business Awards проходит каждый год в рамках Форума туристических территорий. В ней участвуют лучшие представители горнолыжной индустрии. Впервые премия состоялась в 2018 году. С тех пор горнолыжный курорт «Губаха» трижды побеждал в разных номинациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...