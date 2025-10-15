В Перми приставы арестовали премиальные иномарки у должников за тепло

В ходе совместного рейда судебных приставов и представителей ресурсоснабжающей организации в Перми были арестованы два автомобиля: Toyota Land Cruiser и Nissan X-Trail. У их владельцев накопились задолженности по оплате тепла и горячей воды, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю.
«Транспортные средства изъяты и переданы на хранение взыскателю. Чтобы вернуть свои внедорожники, должникам необходимо полностью погасить долг, уплатить исполнительский сбор, компенсировать расходы на эвакуацию и возместить стоимость хранения имущества», — сообщает ведомство.
Проведение таких рейдов — обычная практика ФСПП и ресурсоснабжающих организаций. Если обязательства не будут исполнены в установленный срок — автомобили реализуют на торгах.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году сотрудники ФССП обнаружили и наложили арест на 94 транспортных средства, которые должники пытались скрыть от взыскания. Среди наиболее ценных автомобилей оказались Mercedes-Benz GLS за 10 млн рублей, BMW X6 за 4 млн рублей и грузовой фургон Renault Master стоимостью 3,5 млн рублей.
