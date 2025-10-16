The Art Film Festival объявил программу в Перми. Афиша

The Art Film Festival пройдет в «Кристалле» с 20 по 26 октября
The Art Film Festival пройдет в «Кристалле» с 20 по 26 октября

Восьмой фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival пройдет в Перми с 20 по 26 октября. В программе ленты из Бразилии, Великобритания, США, Франция и других стран. Что можно будет посмотреть в «Кристалле» — в обзоре URA.RU.

20 октября

«Анна Мариани. Путешествие с фотоаппаратом» (Альберто Рено, Бразилия, 18+)

Источником вдохновения для фотографа Анны Мариани стала уникальность архитектуры северо-восточной части Бразилии. Фильм отправит зрителя в путешествие по дорогам, где странствовала в 70-е и 90-е годы художница, когда она опубликовала свои самые известные работы и помогла целой стране заново открыть для себя богатство фасадов народных домов как феномен визуальной культуры и национальной идентичности.

Начало в 19:30.

21 октября

«Пионеры японского авангарда» (Амели Равалек, Великобритания, Япония, Франция, 18+)

Лента рассказывает о Японии, где в 1960-х годах появилось смелое поколение художников-авангардистов, которые переосмыслили границы искусства через андеграундный театр, экспериментальную фотографию, сюрреалистическую иллюстрацию и радикальный танец буто. Их новаторские творения не только отражали дух своего времени, но и навсегда изменили мировое искусство.

Начало в 18:40

22 октября

«Выставка прощения» (Титус Кафар, США, 18+)

Это история про успешного художника Таррелла. В его идеальной жизни есть один нюанс — по ночам он просыпается от кошмаров, а на его картинах появляется образ стертого, вырезанного, зачеркнутого черного мальчика — такого, каким когда-то был он сам? Ответы начнут проясняться, когда в жизни Таррелла впервые за десятилетия появится его страдающий от зависимостей бездомный отец.

Начало в 18:00

25 октября

«Анатолий Белкин. Высокая вода» (Юлия Бобкова, Россия, 18+)

Живописная биография Анатолия Белкина – нонконформиста, мистификатора, обладателя неповторимого художественного остроумия и хозяина двух собак. Один из главных персонажей петербургской культурной сцены XX века, Белкин готовит новую выставку в Эрмитаже. Фильм приглашает зрителя не просто проследить за этим процессом, но и отправиться в путешествие во времени.

Начало в 18:40

26 октября

«История огня (Вэньюй Ли, Китай, 18+)

Это мультфильм, который выполнен в стиле традиционной китайской живописи тушью и основан на древней легенде народа Цян. Эпос повествует о пути героя, испытаниях, награде и перерождении, и является по сути универсальным общекультурным мифом.

Начало в 18:50

