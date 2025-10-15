Стадо коров, гуляющих в центре пермского города, нагуляло штраф своему хозяину

15 октября 2025

Хозяин стада коров, гуляющих по центру Березников Пермского края, установлен и оштрафован. Об этом сообщает паблик «Березники официальные» в соцсети «ВКонтакте».

«В сентябре в администрацию города Березники поступили обращения жителей о том, что по городу свободно разгуливает стадо коров. Владелец стада установлен. По результатам рассмотрения административной комиссией хозяину коров назначено наказание в виде административного штрафа», — говорится в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в самом центре Березников в августе рядом с городской администрацией было замечено стадо коров. Животные расположились на территории городского парка, где спокойно отдыхали. Коровы свободно прогуливались по центральным улицам и дошли до здания ЦУМа. 

