Стадо коров, гуляющих в центре пермского города, нагуляло штраф своему хозяину

Хозяин стада коров, гуляющих по центру Березников Пермского края, установлен и оштрафован. Об этом сообщает паблик «Березники официальные» в соцсети «ВКонтакте».
«В сентябре в администрацию города Березники поступили обращения жителей о том, что по городу свободно разгуливает стадо коров. Владелец стада установлен. По результатам рассмотрения административной комиссией хозяину коров назначено наказание в виде административного штрафа», — говорится в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в самом центре Березников в августе рядом с городской администрацией было замечено стадо коров. Животные расположились на территории городского парка, где спокойно отдыхали. Коровы свободно прогуливались по центральным улицам и дошли до здания ЦУМа.
