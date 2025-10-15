15 октября 2025

В Перми крупнейший благотворительный фонд предупредил о перебоях работы сайта для пожертвований

Сайт пермского фонда «Дедморозим» работает с перебоями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт фонда «Дедморозим» обновлен
Сайт фонда «Дедморозим» обновлен Фото:

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» обновил свой сайт. Из-за технических нюансов возможны проблемы с его работой.

«Крупнейший региональный благотворительный фонд „Дедморозим“ переезжает на новый сайт. Однако из-за переноса большого объема данных, гости могут наблюдать технические неполадки», — сообщили URA.RU в фонде.

Фонд «Дедморозим» занимается помощью тяжело больным детям и сиротам. В 2024 году поддержку получили 1076 человек. Фонд получил от жертвователей 147,8 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» обновил свой сайт. Из-за технических нюансов возможны проблемы с его работой. «Крупнейший региональный благотворительный фонд „Дедморозим“ переезжает на новый сайт. Однако из-за переноса большого объема данных, гости могут наблюдать технические неполадки», — сообщили URA.RU в фонде. Фонд «Дедморозим» занимается помощью тяжело больным детям и сиротам. В 2024 году поддержку получили 1076 человек. Фонд получил от жертвователей 147,8 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...