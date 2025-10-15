В Перми крупнейший благотворительный фонд предупредил о перебоях работы сайта для пожертвований

Сайт фонда «Дедморозим» обновлен
Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» обновил свой сайт. Из-за технических нюансов возможны проблемы с его работой.
«Крупнейший региональный благотворительный фонд „Дедморозим“ переезжает на новый сайт. Однако из-за переноса большого объема данных, гости могут наблюдать технические неполадки», — сообщили URA.RU в фонде.
Фонд «Дедморозим» занимается помощью тяжело больным детям и сиротам. В 2024 году поддержку получили 1076 человек. Фонд получил от жертвователей 147,8 млн рублей.
