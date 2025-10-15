В пермских горнолыжных комплексах стартовала продажа ски-пассов на новый сезон

Горнолыжные центры Пермского края начали продавать ски-пассы на предстоящую зиму. Но купить пропуск на подъемник пока можно только на весь сезон. Такая информация опубликована в социальных сетях горнолыжных комплексов.
«Открыты продажи „сезонника“ на зиму 2025-2026 года. Стоимость на весь сезон без ограничений — 25 тысяч рублей», — говорится в группе комплекса «Жебреи» в соцсети «ВКонтакте».
Ски-пасс на «Такман» будет стоить чуть дешевле — 24 тысячи рублей. На сайте горнолыжного центра пока тоже можно купить только абонемент на всю зиму. В «Губахе» сезонные карты не продают, но ски-пасс уже можно пополнить. При внесении на абонемент суммы более 8,5 тысячи рублей, администрация комплекса обещает удвоить сумму. Позже эти деньги можно будет потратить на подъемник. Тарифы на канатные дороги на новый сезон пока не опубликованы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.