Пермяки считают, что хорошее зрение поможет им лучше работать

Семь из десяти пермяков уверены, что лазерная коррекция зрения повысила бы их продуктивность на работе. Однако ни один из опрошенных не получал такой поддержки от работодателя. Таковы результаты опроса, проведенного сетью офтальмологических клиник 3Z и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Больше половины опрошенных в Перми (59%) во время работы испытывают дискомфорт или ухудшение зрения. При этом 70% считают, что лазерная коррекция зрения помогла бы им повысить продуктивность, но работодатели такую возможность не предоставляют», — говорится в исследовании.
По данным опроса, почти каждый второй респондент отмечает снижение эффективности и ухудшение рабочих показателей из-за усталости глаз. Постоянная нагрузка на глаза более чем у половины участников вызывает стресс, раздражение, снижение настроения и усталость. 46% опрошенных признались, что им приходится менять рабочий график и уменьшать нагрузку из-за дискомфорта в глазах.
Авторы исследования отмечают, что проблемы со зрением у работающего молодого населения становятся все более распространенными. Они подчеркивают важность корпоративных программ поддержки, которые в том числе включают компенсацию расходов на коррекцию зрения. Такие меры, по мнению специалистов, способны повысить не только здоровье работников, но и общую эффективность бизнеса.
