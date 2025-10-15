Пермские горнолыжные курорты планируют поднять цены

В Пермском крае горнолыжные курорты готовятся к увеличению тарифов на свои услуги. Речь о курортах «Губаха» и «Такман».
«С 29 декабря повышение тарифов на разные услуги будет составлять от 4 до 20%. Мы придерживаемся лояльной ценовой политики на курорте, но цены на те же коммунальные услуги растут от года к году в разы», — сообщает информационное агентство «Текст» со ссылкой на сотрудников курорта «Губаха».
Стоимость своих услуг будет изменять и курорт «Такман», находящийся в семи километрах от города Чусовой. На данный момент разрабатываются новые прайсы.
Ранее URA.RU сообщало, сколько стоит отдохнуть на горнолыжных курортах Прикамья в 2025 году. Одним из самых популярных горнолыжных курортов региона является «Губаха», которая имеет 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров. «Такман» также входит в список самых популярных горнолыжных комплексов Пермского края. На курорте есть 12 трасс всех уровней сложности. Самая длинная — 1200 метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.