15 октября 2025

Пермские горнолыжные курорты планируют поднять цены

Курорты в Губахе и Чусовом Пермского края готовы поднять цены в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшее время будут разработаны новые прайсы на зимний отдых
В ближайшее время будут разработаны новые прайсы на зимний отдых Фото:

В Пермском крае горнолыжные курорты готовятся к увеличению тарифов на свои услуги. Речь о курортах «Губаха» и «Такман».

«С 29 декабря повышение тарифов на разные услуги будет составлять от 4 до 20%. Мы придерживаемся лояльной ценовой политики на курорте, но цены на те же коммунальные услуги растут от года к году в разы», — сообщает информационное агентство «Текст» со ссылкой на сотрудников курорта «Губаха».

Стоимость своих услуг будет изменять и курорт «Такман», находящийся в семи километрах от города Чусовой. На данный момент разрабатываются новые прайсы.

Ранее URA.RU сообщало, сколько стоит отдохнуть на горнолыжных курортах Прикамья в 2025 году. Одним из самых популярных горнолыжных курортов региона является «Губаха», которая имеет 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров. «Такман» также входит в список самых популярных горнолыжных комплексов Пермского края. На курорте есть 12 трасс всех уровней сложности. Самая длинная — 1200 метров. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае горнолыжные курорты готовятся к увеличению тарифов на свои услуги. Речь о курортах «Губаха» и «Такман». «С 29 декабря повышение тарифов на разные услуги будет составлять от 4 до 20%. Мы придерживаемся лояльной ценовой политики на курорте, но цены на те же коммунальные услуги растут от года к году в разы», — сообщает информационное агентство «Текст» со ссылкой на сотрудников курорта «Губаха». Стоимость своих услуг будет изменять и курорт «Такман», находящийся в семи километрах от города Чусовой. На данный момент разрабатываются новые прайсы. Ранее URA.RU сообщало, сколько стоит отдохнуть на горнолыжных курортах Прикамья в 2025 году. Одним из самых популярных горнолыжных курортов региона является «Губаха», которая имеет 18 трасс протяженностью от 100 до 2600 метров. «Такман» также входит в список самых популярных горнолыжных комплексов Пермского края. На курорте есть 12 трасс всех уровней сложности. Самая длинная — 1200 метров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...