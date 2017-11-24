{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
14:10  24 ноября 2017 0

Малахов ищет находчивого школьника из ХМАО, который прославился на YouTube. ВИДЕО

Андрей Малахов, малахов андрей
Андрею Малахову понадобился югорский школьник для съемок «Прямого эфира»Фото: Личная страница Андрея Малахова в instagram
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
все новости сюжета

В соцсетях разыскивают школьника из Ханты-Мансийска, который несколько лет назад стал героем ролика на YouTube. Подростка ищут сотрудники редакции телепрограммы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Сообщение в одном из городских пабликов опубликовала пользовательница Юлия Дорохина, представившаяся сотрудником редакции Малахова с телеканала «Россия-1». Девушка попросила помощи в поиске школьника, который прославился ответом на вопрос о гибели Пушкина.

Фото: скрин сообщения в паблике «Типичный Ханты-Мансийск», «ВКонтакте»

Журналисты телекомпании «Югра» проводили блиц-опрос людей на улицах столицы ХМАО, как умер Пушкин. Находчивый школьник, который, судя по всему, был не очень хорошо знаком с биографией писателя, ответил корреспонденту: «Считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучался в своей смерти. Жаль, конечно, этого добряка. Конечно, для детей он не писал… Пару книжек он для детей написал, все равно жалко его. Хороший был человек»

Напомним, Андрей Малахов с нового сезона работает на телеканале «Россия», где ведет программу «Прямой эфир». Подросток из ХМАО, судя по всему, понадобился телеведущему для съемок очередного выпуска «#Ржунимагу», преемника «Аффтар жжот», выходившей в рамках «Пусть говорят» на «Первом канале». К моменту публикации запись о поиске школьника из паблика уже удалили.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров