В соцсетях разыскивают школьника из Ханты-Мансийска, который несколько лет назад стал героем ролика на YouTube. Подростка ищут сотрудники редакции телепрограммы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Сообщение в одном из городских пабликов опубликовала пользовательница Юлия Дорохина, представившаяся сотрудником редакции Малахова с телеканала «Россия-1». Девушка попросила помощи в поиске школьника, который прославился ответом на вопрос о гибели Пушкина.
Журналисты телекомпании «Югра» проводили блиц-опрос людей на улицах столицы ХМАО, как умер Пушкин. Находчивый школьник, который, судя по всему, был не очень хорошо знаком с биографией писателя, ответил корреспонденту: «Считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучался в своей смерти. Жаль, конечно, этого добряка. Конечно, для детей он не писал… Пару книжек он для детей написал, все равно жалко его. Хороший был человек»
Напомним, Андрей Малахов с нового сезона работает на телеканале «Россия», где ведет программу «Прямой эфир». Подросток из ХМАО, судя по всему, понадобился телеведущему для съемок очередного выпуска «#Ржунимагу», преемника «Аффтар жжот», выходившей в рамках «Пусть говорят» на «Первом канале». К моменту публикации запись о поиске школьника из паблика уже удалили.