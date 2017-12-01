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01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
19:12  01 декабря 2017 0

Силовики ХМАО проверят руководителя паблика во «ВКонтакте». Его подозревают в шантаже югорского мэра

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Предпринимателя подозревают в шантаже муниципальных чиновниковФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по ХМАО-Югре Александр Молибоженко организовал процессуальную проверку возможного вымогательства у гордских чиновников через городские паблики в соцсетях. Об этом 1 декабря «URA.RU» сообщили в пресс-службе югорского следственного управления СКР.

«Учитывая, что в действиях администратора группы могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть, требование совершения действий имущественного характера под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего), по поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР.

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Как ранее сообщало агентство, жителя Мегиона, хозяина городской группы «Типичный Мегион» во «ВКонтакте» Дмитрия Цыбенко, подозревают в вымогательстве.

По словам главы города Олега Дейнека, предприниматель предлагал администрации муниципалитета заключить с ним контракт на информационное сопровождение, а в случае отказа угрожал появлением в соцсетях информации, дискредитирующей работу чиновника.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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