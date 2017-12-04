Групповой авиаудар по объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ нанесли в воскресенье, 3 декабря, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Минобороны РФ. Самолеты, взлетевшие с территории России, уничтожили цели в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.
«3 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор», — приводит RT официальное сообщение пресс-службы ведомства.
Запись продолжительностью 29 секунд была сделана из кабины одного из самолетов, передает «Газета.ру».
Целями стали склады с боеприпасами, скопления техники и опорные пункты боевиков. Как сообщает Nation News, после выполнения боевого задания все российские самолеты вернулись на аэродромах базирования.