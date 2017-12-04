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04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:17  04 декабря 2017 0

Российская дальняя авиация совершила налет на объекты террористов в Сирии. ВИДЕО

После выполнения задания все бомбардировщики вернулись на аэродром вылетаФото: Официальный сайт Минобороны РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Групповой авиаудар по объектам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ нанесли в воскресенье, 3 декабря, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Минобороны РФ. Самолеты, взлетевшие с территории России, уничтожили цели в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

«3 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор», — приводит RT официальное сообщение пресс-службы ведомства.

Запись продолжительностью 29 секунд была сделана из кабины одного из самолетов, передает «Газета.ру».

Целями стали склады с боеприпасами, скопления техники и опорные пункты боевиков. Как сообщает Nation News, после выполнения боевого задания все российские самолеты вернулись на аэродромах базирования.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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