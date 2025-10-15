ВС разрешил давать матерям отсрочки от приговоров

В России Верховный суд разрешил давать матерям отсрочки исполнения приговоров. Об этом говорится в обзоре судебной практики.
«Предоставление отсрочки приговора женщинам с детьми направлено в первую очередь на обеспечение интересов семьи. Исправление осужденных возможно и без изоляции от общества», — передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Вопросы поддержки женщин с детьми и улучшения условий для семей в России обсуждаются на государственном уровне не впервые. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал разрешить россиянкам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, а также расширить выплаты и льготы для семей с детьми. Эти инициативы направлены на дальнейшее усиление социальной защиты материнства и детства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.