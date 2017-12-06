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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:30  06 декабря 2017 0

Кадыров раскритиковал решение отстранить Россию от Олимпиады: «Они дрожат при виде наших спортсменов»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни обвинил западных чиновников в трусостиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ни один спортсмен из республики не будет выступать на зимней Олимпиаде под нейтральным флагом. Решение Международного олимпийского комитета по недопуску российской сборной он назвал результатом страха.

Сообщение о чеченских спортсменах появилось в его Telegram-канале, передает «Национальная служба новостей». При этом Кадыров пообещал чествовать как победителей всех спортсменов республики, которые не смогут принять участие в Играх.

Кроме того, Рамзан Кадыров прокомментировал само решение МОК о недопуске российской сборной. «Запад еще раз показал свое лицо, искаженное гримасой лицемерия, трусости и интриг. Отстранение России от участия в Олимпиаде — решение отнюдь не спортсменов, а подлость обрюзгших чиновников», — цитирует Рамзана Кадырова «Федеральное агентство новостей».

Глава Чечни отметил, что спорт призван объединять народы, а его использование для достижения политических интересов — «слабость и трусость». «У МОК страх, что российский триколор будет развиваться на Играх. Если такой страх у Запада вызывает наш флаг, то представляю как они дрожат при виде наших спортсменов», — заявил он.

Тем временем в Госдуме РФ планируют подготовить свой ответ на решение МОК к 8 декабря, пишет Yтро.ру. В настоящее время вопрос изучается всеми фракциями нижней палаты российского парламента для выработки консолидированного решения. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о необходимости отказаться от эмоций при обсуждении недопуска российских спортсменов на Олимпиаду и выработки ответных шагов.

Игорь Чукреев
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