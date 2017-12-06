В Кремле призвали не поддаваться эмоциям из-за отстранения от Олимпиады

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пускать сборную России на ОИ-2018. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что прежде всего необходимо «исключить эмоции» при обсуждении ответных шагов.
В своем заявлении Дмитрий Песков отметил, что «ситуация серьезная и она требует глубокого анализа». «Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем как выносить какие-то суждения на этот счет», — цитирует пресс-секретаря Путина телеканал RT.
Кроме того, Песков отметил, что вопрос о персональной ответственности российских чиновников за отстранение российской сборной не является сейчас приоритетным. «Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, российских спортсменов, отечественных спортсменов, — подчеркнули в Кремле. — Чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия в первую очередь, а уже всё остальное рассматривать во вторую».
Комиссия МОК 5 декабря приняла решение не пускать сборную России на зимние Олимпийские игры Пхенчхане в 2018 году. Отдельным спортсменам при этом разрешено участвовать под нейтральным флагом.
Постановление Комиссии вызвало бурные дискуссии в России. Одни предлагают бойкотировать Олимпиаду, другие, напротив, призывают всеми силами поддержать тех спортсменов, кто все же решит на нее ехать. Решение о том, ехать или нет на Игры, российские спортсмены будут принимать 12 декабря.