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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:24  06 декабря 2017 0

В Кремле призвали не поддаваться эмоциям из-за отстранения от Олимпиады

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Дмитрий Песков обещает, что ответ России будет озвучен после «глубокого анализа»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пускать сборную России на ОИ-2018. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что прежде всего необходимо «исключить эмоции» при обсуждении ответных шагов.

В своем заявлении Дмитрий Песков отметил, что «ситуация серьезная и она требует глубокого анализа». «Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем как выносить какие-то суждения на этот счет», — цитирует пресс-секретаря Путина телеканал RT.

Кроме того, Песков отметил, что вопрос о персональной ответственности российских чиновников за отстранение российской сборной не является сейчас приоритетным. «Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, российских спортсменов, отечественных спортсменов, — подчеркнули в Кремле. — Чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия в первую очередь, а уже всё остальное рассматривать во вторую».

Комиссия МОК 5 декабря приняла решение не пускать сборную России на зимние Олимпийские игры Пхенчхане в 2018 году. Отдельным спортсменам при этом разрешено участвовать под нейтральным флагом.

Постановление Комиссии вызвало бурные дискуссии в России. Одни предлагают бойкотировать Олимпиаду, другие, напротив, призывают всеми силами поддержать тех спортсменов, кто все же решит на нее ехать. Решение о том, ехать или нет на Игры, российские спортсмены будут принимать 12 декабря.

Игорь Чукреев
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