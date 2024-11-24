Все дамбы и мосты на границе Украины с Белоруссией были заминированы украинскими вооруженными силами для подрыва техники ВС РФ. Об этом сообщил украинский военный Александр Залесский, который был взят в плен российскими солдатами.
«Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», — заявил Заллеский. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что ВСУ обладают необходимыми средствами для подрыва мостов и дамб в случае необходимости.
В дополнение к этому, украинский военный отметил, что мины устанавливаются на всех мостах и дамбах, располагающихся на малых речках вдоль границы. По его словам, это делается для подрыва техники ВС РФ.
Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин, сообщает издание The Washington Post. По словам руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллера, решение было принято в связи с успехами ВС РФ на фронте, передает «Национальная служба новостей».
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