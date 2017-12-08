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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:05  08 декабря 2017 0

Губернатор Куйвашев ушел от расспросов журналистов до нового года

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев ответит на вопросы журналистов только в следующем годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил перенести ответы на вопросы редакторов свердловских СМИ во время Уральского медиафорума, который 8 декабря проходит в Ельцин Центре. Тогда как изначально в департаменте информационной политике (ДИП) заявляли, что глава региона в рамках мероприятия пообщается с журналистами взамен отмененной итоговой пресс-конференции.

Как ранее писало «URA.RU», в областной администрации в этом году решили нарушить традицию и перенесли пресс-конференцию губернатора с конца декабря на начало 2018 года. Известно, что Евгений Куйвашев в ходе общения с журналистами планирует сделать акцент не на итогах 2017 года, а посвятит его планам на будущее.

Тогда же в беседе с нашим агентством глава департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов сообщал, что у редакторов свердловских СМИ до следующего года еще будет шанс задать вопрос губернатору. «Евгений Куйвашев примет участие в VIII Уральском медиафоруме, который состоится 8 декабря. У каждого будет шанс задать ему свой вопрос», — говорил Иванов.

Однако сегодня во время выступления на медиафоруме Евгений Куйвашев ограничился лишь небольшим напутствием участникам. Он попросил свердловское медиасообщество информационно поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 и программу «Пятилетка развития». Кроме того, глава региона прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина об участии в выборах.

«До этого Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии, и мы всецело поддерживаем его. Уральцы будут опорой президента. Это самая главная задача, которую необходимо решить власти и СМИ. Выборы должны пройти в полном соответствии с законодательством, открыто и гласно», — обратился Куйвашев к участникам форума и покинул мероприятие.

Как сообщил нашему агентству Александр Иванов, глава региона не смог остаться из-за плотного графика. «У него запланировано очередное мероприятие», — пояснил руководитель ДИП.

Ранее «URA.RU» сообщало, что под конец года в ДИП свердловского губернатора взяли паузу в общении со СМИ. В понедельник, 4 декабря, департамент информационной политики региона без объяснения причин аннулировал уже выписанный пропуск журналиста, аккредитовавшегося в резиденцию.

Александр Пономарев
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