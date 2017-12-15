Суд вынес приговор югорчанину, который выстрелил в голову студентке в кафе

Жителя Нижневартовска Руслана Ибрагимова, который устроил потасовку в ночном заведении и прострелил голову 19-летней студентке, приговорили к четырем годам колонии. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, сторона защиты настаивала на условном сроке, в то время как сторона обвинения требовала пять лет колонии. «Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и приговорил Руслана Ибрагимова к 4 годам колонии, минус 5 месяцев, которые он уже просидел в СИЗО. Ибрагимов полностью раскаялся, написал явку с повинной, компенсировал материальный и моральный ущерб потерпевшей в размере одного миллиона рублей», — отметил собеседник издания
В пресс-службе суда Нижневартовска информацию источника полностью подтвердили
Как ранее писало «URA.RU», 15 июля около 4 часов утра Руслан Ибрагимов спровоцировал драку в ночном кафе «Соло». В момент потасовки мужчина вытащил травматический пистолет и выстрелил в толпу. Пуля попала в голову 19-летней студентке, которая в тяжелом состоянии попала в больницу.
Товарищи стрелка также провоцировали драку и кидались с кулаками на других посетителей заведения. По неподтвержденной информации, злоумышленник является членом одной из преступных группировок Нижневартовска.