{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Югры
18:53  15 декабря 2017 2

Суд вынес приговор югорчанину, который выстрелил в голову студентке в кафе

Армия-2015. Москва, пистолет, оружие, стрельба, пл-14
Мужчина выстрелил в толпу во время потасовкиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Жителя Нижневартовска Руслана Ибрагимова, который устроил потасовку в ночном заведении и прострелил голову 19-летней студентке, приговорили к четырем годам колонии. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, сторона защиты настаивала на условном сроке, в то время как сторона обвинения требовала пять лет колонии. «Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и приговорил Руслана Ибрагимова к 4 годам колонии, минус 5 месяцев, которые он уже просидел в СИЗО. Ибрагимов полностью раскаялся, написал явку с повинной, компенсировал материальный и моральный ущерб потерпевшей в размере одного миллиона рублей», — отметил собеседник издания

В пресс-службе суда Нижневартовска информацию источника полностью подтвердили

Новость по теме
Беспредельщик, простреливший голову девушке в клубе в ХМАО, пропал. Силовики ищут его подельников. ВИДЕО

Как ранее писало «URA.RU», 15 июля около 4 часов утра Руслан Ибрагимов спровоцировал драку в ночном кафе «Соло». В момент потасовки мужчина вытащил травматический пистолет и выстрелил в толпу. Пуля попала в голову 19-летней студентке, которая в тяжелом состоянии попала в больницу.

Товарищи стрелка также провоцировали драку и кидались с кулаками на других посетителей заведения. По неподтвержденной информации, злоумышленник является членом одной из преступных группировок Нижневартовска.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров