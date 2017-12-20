Стратегический свердловский город возглавил человек Сороса

20 декабря депутаты Верхнесалдинской городской думы выбрали нового главу города. Им стал ранее исполнявший обязанности мэра Михаил Савченко.
Как сообщили «URA.RU» в гордуме, за его кандидатуру проголосовало 17 депутатов. Единственный конкурент Савченко — замдиректора корпорации «ВСМПО-АВИСМА» по правовым вопросам Юлия Послухмянцева — получила всего два голоса.
В открытых источниках пока нет официальной биографии нового главы. По словам верхнесалдинского депутата, одним из последних мест его работы был региональный филиал АО «БАНК ИНТЕЗА». По данным системы «Контур.фокус», это финансово-кредитная организация со стопроцентным иностранным участием. Одним из ее главным соучредителей в 2005 году стал Фонд экономического развития Сороса (США). В настоящее время у банка два основных акционера: «Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл СА» и «Интеза Санпаоло С. п. А.»