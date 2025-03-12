12 марта 2025

В Екатеринбурге уровень снега впервые вернулся к норме

© Служба новостей «URA.RU»
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Треть лежащего снега в Екатеринбурге выпала 9-10 марта
Треть лежащего снега в Екатеринбурге выпала 9-10 марта Фото:

В Екатеринбурге уровень выпавшего снега впервые вернулся к норме с установления в регионе зимней погоды. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Высота снежного покрова в Екатеринбурге достигла среднемноголетнего уровня, впервые за всю зиму. Однако, не стоит забывать, что около трети от высоты этого снежного покрова состоит из свежевыпавшего снега, имеющего пока что сравнительно низкую плотность», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Екатеринбург с 9-го по 10 марта засыпало снегом после продолжительной оттепели. На борьбу со стихией 10 марта было выведено более 180 единиц спецтехники. Из-за сильного снега и спроса вечером в два раза поднялась стоимость поездки в такси. В Кольцово были задержаны пять рейсов. Самолеты не смогли вылететь в Хабаровск, Благовещенск, Москву, Нижневартовск и в Сургут, но вскоре авиасообщение восстановили. Снегопад стихнул 11 марта.

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В Екатеринбурге уровень выпавшего снега впервые вернулся к норме с установления в регионе зимней погоды. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Высота снежного покрова в Екатеринбурге достигла среднемноголетнего уровня, впервые за всю зиму. Однако, не стоит забывать, что около трети от высоты этого снежного покрова состоит из свежевыпавшего снега, имеющего пока что сравнительно низкую плотность», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Екатеринбург с 9-го по 10 марта засыпало снегом после продолжительной оттепели. На борьбу со стихией 10 марта было выведено более 180 единиц спецтехники. Из-за сильного снега и спроса вечером в два раза поднялась стоимость поездки в такси. В Кольцово были задержаны пять рейсов. Самолеты не смогли вылететь в Хабаровск, Благовещенск, Москву, Нижневартовск и в Сургут, но вскоре авиасообщение восстановили. Снегопад стихнул 11 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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