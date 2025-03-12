«Забыл половину заказа»: как рестораны Екатеринбурга провалили 8 Марта

8 Марта екатеринбуржцы жаловались на плохое обслуживание в ресторанах

12 марта 2025 в 18:24 Размер текста - 17 +

Горожан расстроили неудобные столики и невкусная еда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рестораны Екатеринбурга пользовались большим спросом у екатеринбуржцев 8 Марта. Некоторым заведениям даже пришлось ввести ограничения на пребывание за столиком, чтобы все желающие смогли поужинать. Но нашлись и те, кто остался недоволен обслуживанием. Что испортило праздник горожанам — в материале URA.RU. Обзор составлен на основе отзывов и данных «2ГИС». «Святые макаронники» Ресторан на месте «Бюро находок» привлек внимание горожан своим перезапуском. Однако не всем новая гастроточка пришлась по душе. Одна из посетительниц написала, что забронировала столик на 8 Марта за две недели до праздника в надежде, что ей дадут хорошее место. «В итоге стол оказался самым неудачным: у раздачи, где бегают официанты, и прямо у туалета. Мы видели, как уходили гости, и были готовы подождать другой стол (в субботу вечером свободных мест не найти в городе). В итоге замены не предложили, и нам пришлось уйти. Вечер испорчен, как и настроение», — говорит девушка. Скриншот с сайта «2ГИС» Comunale Новое заведение открылось на месте «Рататуя» 4 марта, но уже успело расстроить некоторых гостей. Например, Юлия написала, что ее разочаровали блюда. Девушка отметила, что в пасте с креветками были сухие макароны без соуса. «Я дома намного вкуснее делаю пасту. В пицце „Четыре сыра“ одно тесто, сыра мало. Также заказала какао с вишней, очень приторный вкус, невозможно пить. К сожалению, очень разочаровались и невкусно отпраздновали 8 Марта. Из плюсов только приветливый персонал и минималистичный приятный ремонт», — заметила гостья. Скриншот с сайта «2ГИС» Kitchen Ресторан уральской кухни в Международный женский праздник оставил недовольной Анну. «Официант забыл половину заказа, очень долгое ожидание блюд, со столов убирают плохо, еда пересоленная, бургер был с горелой котлетой, цены не соответствуют сервису», — говорит девушка. При этом она подчеркнула, что были и плюсы — красивый панорамный вид и приятная атмосфера. Скриншот с сайта «2ГИС» «Супра» Претендент на звание лучшего ресторана по версии премии WHERETOEAT вызвал у посетителей негативные эмоции из-за большого скопления людей и игнора со стороны хостеса. «30 минут ждали, чтобы нас посадили, хотя бронировали заранее. Ужасное обслуживание, орет музыка, орут люди, орет персонал», — подытожил Вячеслав. Скриншот с сайта «2ГИС» TomYumBar Филиала на 8 Марта расстроил посетителей тем, что их сразу же не предупредили, что на фоне большого спроса ужин продлится всего 40 минут. Также горожанина разочаровало, что ему дали место в проходе, где его постоянно мог кто-то задеть, а рядом впритык сидели люди. «Их хорошо слышно, несмотря на орущую музыку, они могут тебя касаться. Сам стол очень маленький, еда на нем не поместилась бы, да и был сломан, качался. Может быть, еда и вкусная, заказывали у них пару раз, но есть ее в таких условиях нельзя», — уверен екатеринбуржец. Скриншот с сайта «2ГИС» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рестораны Екатеринбурга пользовались большим спросом у екатеринбуржцев 8 Марта. Некоторым заведениям даже пришлось ввести ограничения на пребывание за столиком, чтобы все желающие смогли поужинать. Но нашлись и те, кто остался недоволен обслуживанием. Что испортило праздник горожанам — в материале URA.RU. Обзор составлен на основе отзывов и данных «2ГИС». Ресторан на месте «Бюро находок» привлек внимание горожан своим перезапуском. Однако не всем новая гастроточка пришлась по душе. Одна из посетительниц написала, что забронировала столик на 8 Марта за две недели до праздника в надежде, что ей дадут хорошее место. «В итоге стол оказался самым неудачным: у раздачи, где бегают официанты, и прямо у туалета. Мы видели, как уходили гости, и были готовы подождать другой стол (в субботу вечером свободных мест не найти в городе). В итоге замены не предложили, и нам пришлось уйти. Вечер испорчен, как и настроение», — говорит девушка. Новое заведение открылось на месте «Рататуя» 4 марта, но уже успело расстроить некоторых гостей. Например, Юлия написала, что ее разочаровали блюда. Девушка отметила, что в пасте с креветками были сухие макароны без соуса. «Я дома намного вкуснее делаю пасту. В пицце „Четыре сыра“ одно тесто, сыра мало. Также заказала какао с вишней, очень приторный вкус, невозможно пить. К сожалению, очень разочаровались и невкусно отпраздновали 8 Марта. Из плюсов только приветливый персонал и минималистичный приятный ремонт», — заметила гостья. Ресторан уральской кухни в Международный женский праздник оставил недовольной Анну. «Официант забыл половину заказа, очень долгое ожидание блюд, со столов убирают плохо, еда пересоленная, бургер был с горелой котлетой, цены не соответствуют сервису», — говорит девушка. При этом она подчеркнула, что были и плюсы — красивый панорамный вид и приятная атмосфера. Претендент на звание лучшего ресторана по версии премии WHERETOEAT вызвал у посетителей негативные эмоции из-за большого скопления людей и игнора со стороны хостеса. «30 минут ждали, чтобы нас посадили, хотя бронировали заранее. Ужасное обслуживание, орет музыка, орут люди, орет персонал», — подытожил Вячеслав. Филиала на 8 Марта расстроил посетителей тем, что их сразу же не предупредили, что на фоне большого спроса ужин продлится всего 40 минут. Также горожанина разочаровало, что ему дали место в проходе, где его постоянно мог кто-то задеть, а рядом впритык сидели люди. «Их хорошо слышно, несмотря на орущую музыку, они могут тебя касаться. Сам стол очень маленький, еда на нем не поместилась бы, да и был сломан, качался. Может быть, еда и вкусная, заказывали у них пару раз, но есть ее в таких условиях нельзя», — уверен екатеринбуржец.